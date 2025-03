L'Inter Under 20 fa cinquina in campionato, stende la Fiorentina per 2-1 e aggancia la Roma in vetta alla classifica del campionato Primavera 1. Andrea Zanchetta, tecnico nerazzurro, esprime ai microfoni dei cronisti presenti tutta la sua soddisfazione per il successo. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.it.

Oggi si può essere ancora una volta soddisfatti.

"Assolutamente sì. Una partita bella da giocare tra due squadre che giocano bene e sono nelle zone alte della classifica. Sono molto soddisfatto della prestazione e di come abbiamo interpretato i vari momenti della partita. Tante cose positive, trovare cose negative mi sembra difficile. Poi magari lo faremo rivedendo la partita".

L'eurogol di Rubino poteva indirizzare la partita verso il pareggio poi siete ripartiti a testa bassa trovando il rigore, anche questa è una nota positiva.

"Sì, questo è un aspetto molto importante. Da un po' tempo siamo cresciuti sotto questo punto di vista e i ragazzi cresceranno ancora. Hanno tante qualità tecniche ma per fare i giocatori da grandi devono avere questa consapevolezza e questa capacità di saper soffrire. Loro stanno mettendo questo aspetto in modo importante e ciò fa ben sperare per il loro percorso".

Quanto è difficile preparare le sfide con Bayern Monaco e Milan considerato il fatto che tanti giocatori stanno facendo la spola con la prima squadra?

"Sì, è difficile nella quotidianità del lavoro ma porta anche grande entusiasmo. Quando vanno in prima squadra i ragazzi sono carichi a molla, questo è sicuramente un aspetto positivo. Nella quotidianità qualcosa si perde, ma facendo la bilancia sulle due cose siamo molto contenti di questo. La difficoltà sta nel riuscire a gestire le forze e recuperare bene per fare prestazioni che richiedono una condizione brillante, perché appena abbassi il livello di intensità, in Youth League come in campionato, si possono creare situazioni che ti possono mettere in difficoltà se non stai bene fisicamente. La cosa su cui punteremo sarà recuperare energie il più velocemente possibile".

