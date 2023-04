Claudio Marchisio, che nel corso dei mesi si è sempre speso in difesa di Simone Inzaghi, conferma le proprie idee nel suo intervento per la 'Domenica Sportiva': "L'Inter ha fatto una buona partita, se Romelu Lukaku avesse effettivamente segnato quei due gol l'Inter avrebbe vinto e sarebbe a 53 punti. Dico questo perché l'alibi di Inzaghi è questo: è ancora in Champions League e in semifinale di Coppa Italia. E la classifica gli dà una mano: ha perso dieci partite, tante, ma l'Inter è ancora in lotta per il secondo posto in campionato. Bisogna ragionare su questo, la Serie A è così. Calo fisico dei giocatori? Un allenatore non te lo cambia in una settimana per giocarti i quarti di Champions. I giudizi vanno dati a fine stagione, poi non si può accettare che le rose di Inter, Milan e Juventus possono avere tanti punti di distacco dal Napoli".