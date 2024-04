Tra le possibili pretendenti per Simone Inzaghi, il cui contratto con l'Inter scadrà nel 2025 ma che dovrebbe essere rinnovato a fine stagione, è stato citato in Inghilterra (ma anche da alcuni media in Italia) anche il Liverpool in procinto di separarsi da Jurgen Klopp.

Secondo quanto riportato da Sky Germany, però, i Reds sono in dirittura d'arrivo per prendere Ruben Amorim, ormai a un passo dal vincere il campionato portoghese con lo Sporting Lisbona. Il tecnico, riporta l'emittente, ha raggiunto un accordo verbale per un triennale.