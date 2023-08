Una volta atterrati a Milano dal Giappone, gli uomini mercato dell'Inter riprenderanno i discorsi con l'Inter per Lazar Samardzic. Secondo quanto riferito da Sky Sport, domani sarà presente a Milano anche Gianpaolo Pozzo per provare a chiudere l'operazione per il passaggio del nazionale serbo in cambio di Giovanni Fabbian. Fabbian che passa in bianconero per 4 milioni con diritto di recompra fissato a 12 milioni, mentre l'Inter verserà 4 milioni per il prestito dell'ex RB Lipsia con obbligo di riscatto fissato a 16 più 2 di bonus.

