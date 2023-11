Entra la fine di novembre, si capirà chi tra Inter e Milan vincerà il duello di mercato per accaparrarsi il cartellino di Assan Ouédraogo, centrocampista 17enne che in questa stagione vanta già undici presenze nella Zweite Liga con la maglia dello Schalke 04. E' quanto svelato da Sportialia, secondo cui in questo momento la pole position appartiene ai rossoneri, visto il vantaggio accumulato sui cugini dopo i contatti proficui avviati con l'entourage del ragazzo nelle scorse settimane.

Nel contratto del talentino tedesco, aggiungono i colleghi, sarebbe inserita una clausola rescissoria da circa 12 milioni di euro che, se pagata, lo libererebbe dai Minatori. "C'è concorrenza dall'estero, ma le due milanesi ritengono, per validi motivi su entrambi i fronti, di avere seminato la concorrenza 'extra serie A'", si legge.

