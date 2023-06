Questa potrebbe essere la settimana giusta per sbloccare la trattativa per Davide Frattesi all'Inter. Come riportato da Sportitalia, tra mercoledì e venerdì, in occasione dell'apertura del calciomercato a Rimini, potrebbe avvenire l'incontro decisivo tra le due dirigenze. Soprattutto se nel frattempo l'Inter avrà finalizzato la cessione di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr. I nerazzurri sperano di incassare 24 milioni di euro, ne andrebbero aggiunti poi 6-7 per andare a dama, magari con l'inserimento di una contropartita tecnica gradita come Samuele Mulattieri.