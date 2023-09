La Francia tornerà in campo domani sera per affrontare la Germania in un match amichevole che si preannuncia spettacolare. Secondo l'emittente francese RMC Sport, il CT Didier Deschamps potrebbe apportare alcuni cambiamenti rispetto alla formazione vista nell'ultimo match contro l'Irlanda. Modifiche che riguarderanno soprattutto la difesa, dove dovrebbe partire dal primo minuto Benjamin Pavard, insieme al milanista Theo Hernandez. Altra panchina, invece, per Marcus Thuram, nonostante il gol segnato nell'ultimo match al "Parco dei Principi": al suo posto in attacco si prepara a prendere posto il neo acquisto del PSG Kolo-Muani.

Une défense inédite pour les Bleus en Allemagne ?



🇩🇪🇫🇷 Comme indiqué hier par RMC Sport, Saliba devrait débuter le match amical contre l'Allemagne. Un doute subsiste en défense sur Upamecano, qui a effectué la séance à part avec un des kinés ; Todibo a été testé à sa place. — RMC Sport (@RMCsport) September 11, 2023