Kylian Mbappé, stella della Nazionale francese, potrebbe guardare inizialmente dalla panchina l'amichevole di lusso in programma stasera tra i vicecampioni del mondo e la Germania del ct ad interim Rudi Voller. Stando a quanto riportato da RMC Sport, l'asso del Paris Saint-Germain, che non ha alcun problema fisico, potrebbe essere risparmiato dal selezionatore Didier Deschamps visto che lo aspetta un'agenda fitta di impegni col club nel mese di settembre. Stesso discorso per Dayot Upamecano, che ieri si è allenato a parte.

Se le indiscrezioni fossero confermate, allora potrebbe esserci spazio in attacco per l'interista Marcus Thuram, che giovedì ha segnato il suo primo gol con i Bleus nella vittoria sull'Irlanda. Le altre opzioni portano a Kingsley Coman e Ousmane Dembélé.