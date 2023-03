Beffa finale per la Croazia di Marcelo Brozovic, in campo per 90'. La selezione croata era in vantaggio dal 30' contro il Galles grazie alla rete realizzata da Kramaric, ma in pieno recupero ha dovuto registrare il pareggio avversario firmato da Broadhead. Nelle altre partite, netta affermazione della Spagna sulla Norvegia: 4-0 firmato dal gol di Olmo e dalla doppietta di Joselu. 2-0 per la Romania sul campo di Andorra. Titolare Ionut Radu, portiere di proprietà dell'Inter, in gol Man e un altro ex nerazzurro, Alibec.