Juve-Inter, cresce l'attesa. Ma intanto c'è la sosta e allora Allegri e Inzaghi incrociano le dita perché si sa: quando i giocatori partono per le nazionali poi non sai mai come ti tornano indietro.

L'Inter, in particolare, resta in ansia per i sudamericani Sanchez, Carlos Augusto e, soprattutto Lautaro. Tutti loro torneranno ad allenarsi ad Appiano solo venerdì, ad appena 48 ore dalla sfida di Torino. Più fortunata la Juve, che vedrà solo McKennie e Bremer affrontare viaggi super lunghi.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, i due allenatori guardano con estrema attenzione soprattutto a Lautaro e Bremer, che si sfideranno in Brasile-Argentina poche ore dopo di rivedersi in Juve-Inter.

