Per quanto riguarda la difesa, il club nerazzurro è a caccia del post-Skriniar. In prima linea, come conferma la Gazzetta dello Sport , c'è il nome di Chris Smalling , ancora lontano dal rinnovo con la Roma e ghiotta opzione a parametro zero. Dopo i primi contatti tra le parti, l'entourage dell'inglese ha capito che i nerazzurri sarebbero disposti a offrire due anni di contratto più uno di opzione a 3,5 milioni con bonus fino a toccare quota 4. Ma l'ex United, per caratteristiche, sembra più il sostituto di De Vrij, con il quale vanno avanti i discorsi per il rinnovo. E allora? Chi per lo slovacco promesso sposo del PSG?

La rosea cita Evan Ndicka, 23enne francese in uscita dall’Eintracht, che però è mancino. "Questo talento, però, sembra aver deciso il suo futuro e ha stretto la mano del presidente del Barcellona Joan Laporta - si legge -. Caglar Soyuncu , invece, è un vecchio pallino di Ausilio, mai passato di moda. Il turco in scadenza a giugno vive da separato in casa al Leicester e il fatto che il grande rivale in questa corsa sia l’Atletico Madrid non è casuale: l’interesse del Cholo, che sui difensori ha l’occhio lungo, testimonia il valore del centralone 26enne per il dopo-Skriniar. Gli spagnoli saranno pure avanti, ma non lo hanno ancora bloccato e l’Inter ha argomenti convincenti: uno è il connazionale Hakan Calhanoglu, impegnato con l’amico Caglar nella raccolta fondi dopo il terribile terremoto in patria".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!