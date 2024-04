Novità dall'allenamento dell'Inter. Simone Inzaghi quest’oggi, oltre alla totalità della rosa nerazzurra, ad eccezione di Cuadrado, che non verrà così convocato per il derby, ha potuto contare anche – secondo quanto appurato dalla nostra redazione - su un giovane aggregato. Non della Primavera, visto l’impegno vincente odierno dei ragazzi di Chivu, ma dell’Under 17 di Polenghi. Si tratta di Matias Mancuso, giovane promessa classe 2007 di cui si parla un gran bene, tanto che non è la prima volta che il centrocampista si allena con i grandi. Anche ieri aveva lavorato, infatti, con i futuri campioni d'Italia.