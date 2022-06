Per quanto riguarda il difensore del Torino - come riferisce il Corriere dello Sport - per la prossima settimana è fissato in agenda un incontro tra i due club per entrare nel vivo dell'affare. A parteciparvi potrebbero essere direttamente Cairo, Zhang e Marotta. Il brasiliano resta il primo obiettivo della difesa e nella trattativa potrebbe entrare il nome di Pinamonti.

Sul fronte Asllani, invece, oggi summit con l'agente per definire gli ultimi dettagli del contratto che lo legherà all'Inter, mentre l'Empoli è al lavoro per chiudere con Satriano in prestito. "Se non ci saranno intoppi nell'una o nell'altra trattativa, l'affare sarà ufficializzato all'inizio della prossima settimana, dopo le visite mediche dei due giovani - si legge -. Per il prestito di Asllani (4 milioni) saranno utilizzati i soldi arrivati dal Monza per Di Gregorio".