In attesa che il Bayern trovi il suo sostituto e dopo le parole di Tuchel in conferenza (LEGGI QUI), Benjamin Pavard non è ancora sceso in campo con la squadra per l'allenamento di questo pomeriggio, come avvenuto anche due giorni fa, fa sapere la Bild. Il quotidiano tedesco rende noto l'ultimo degli aggiornamenti sul francese che continua a mandare segnali ai nerazzurri. Da capire ora se sarà nella lista dei convocati per la gara di domenica contro l'Augsburg all'Allianz Arena.

️ Benjamin #Pavard ist bis jetzt nicht mit dem Team zum heutigen Nachmittags-Training auf den Platz gekommen. Daniel #Peretz, der bereits einen kleinen Rundgang am Trainingszentrum gemacht hat, ist ebenfalls noch nicht im Mannschaftstraining. #FCBayern — Nico Linner (@linner_nicolas) August 25, 2023

