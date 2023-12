Una vigilia di Natale con un'infermeria sempre più affollata in casa Inter: nello spazio di poche ore, Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con le defezioni di Lautaro Martinez prima e Federico Dimarco poi, sempre per lo stesso tipo di problema muscolare. Il decorso dovrebbe essere altrettanto simile, con l'esterno che ha chiuso qui la saracinesca sul suo 2023: certa la sua assenza per la gara di domani contro il Lecce e per quella del 29 contro il Genoa a Marassi.

