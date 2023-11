Qualificazione a Euro 2024 ma non solo per Denzel Dumfries, ieri protagonista di una serata indimenticabile in quel di Amsterdam. La vittoria di misura sull'Irlanda coincide anche con la 50esima presenza in Oranje per l'esterno dell'Inter, omaggiato dalla sua Nazionale con un riconoscimento speciale testimoniato da alcuni scatti social.

"Un traguardo di cui essere orgogliosi! Grandi congratulazioni per 50 volte Oranje, Denzel", si legge nel post pubblicato su Twitter dalla Federcalcio olandese.

