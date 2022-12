Matteo Darmian, al termine del pareggio contro il Betis Siviglia, ha parlato ai microfoni ufficiali della società: "Per me era importante mettere minuti nelle gambe. Rientravo da un infortunio ed è andato tutto bene. Adesso abbiamo qualche settimana per farci trovare pronti alla ripresa del campionato. La squadra si sta preparando bene. Mkhitaryan dietro Dzeko? Mkhi è un giocatore importante che può giocare in più ruoli. Ci dà una grossa mano perché sa fare tutto.”