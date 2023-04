L'AIA ha comunicato gli arbitri delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Per l'attesissimo match di San Siro tra Inter e Juventus è stato scelto Daniele Doveri, esperto arbitro della sezione di Roma, che sarà assistito da Meli e Alassio con Mariani quarto uomo. In sala VAR si siederà Aleandro Di Paolo, con Di Martino nelle vesti di assistente. Livio Marinelli, reduce dalla prova non esaltante in Empoli-Inter, dirigerà invece l'altra semifinale tra Fiorentina e Cremonese.

