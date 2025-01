Intervenuto ai microfoni di Radio Nerazzurra, il giornalista de Il Sole 24 ore specializzato in economia applicata al calcio Marco Bellinazzo analizza le conseguenze finanziare ed economiche del passaggio dell’Inter tra le prime quattro della Champions League: “L’idea dell’Inter è quella di arrivare molto vicino al pareggio di bilancio e avere poi la possibilità di ridurre una parte dell’indebitamento e intervenire sul mercato laddove è necessario. Credo che il rapporto che si è instaurato con la parte tecnica sia tale per cui non sono state fatte particolari richieste da questo punto di vista. Credo che l'Inter in quanto società aveva ridotto di molto il debito, poteva intervenire sul mercato ma si è ritenuto di avere una rosa all’altezza”.

Come mai Oaktree non ripiana buona parte del debito?

“L’Inter da alcuni anni ha questa voce sugli interessi sul debito. L’ideale sarebbe liberarsi su questa zavorra e investire soldi sul mercato. Sul perché Oaktree non abbia ancora deciso di operare in questa direzione non saprei dire, posso dire che magari si sta considerando la naturale scadenza del bond come un periodo di riferimento anche come eventuale cessione del club oppure anche l’impegno dello stadio".

Lo Stadio continua ad andare avanti con rinvii e questo pesa.

“In queste settimane per quanto mi risulta si sta lavorando tantissimo, ci sono molti consulenti che stanno lavorando con Inter e Milan per preparare l’offerta per il Comune. Tra febbraio e marzo dovrebbe essere tutto più chiaro. Siamo alle battute finali mi auguro, si è stato perso tanto tempo ma penso che le colpe del club siano minime”.

Il futuro dell’Inter?

“Scarterei la possibilità di una vendita imminente, si punta a mettere il club nelle migliori condizioni in modo da permettere una vendita a cifre molto più alte. Il club ha ridotto gradualmente il gap. Alla fine di questa stagione, anche grazie alla Champions, si potrebbe raggiungere il pareggio, tagliando del 5-10% all’anno la massa debitoria che è diversa dal debito lordo. Il fatturato nel 2024 ha raggiunto il livello record, quindi il club è in salute”.

Possibile non ci sia un acquirente per l’Inter?

“C’è grande interesse per la Serie A, è chiaro che il bersaglio grosso di un club come l’Inter può interessare. Oaktree vuole cercare di vendere a più del miliardo e due-miliardo e mezzo di cui si parla. Vorrebbe adeguarlo ai prezzi delle franchigie statunitensi. Ovviamente non è facile trovare un acquirente così munifico interessato al calcio italiano”.