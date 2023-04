Intervenuto a Radio Nerazzurra, l'esperto di finanza calcistica Marco Bellinazzo risponde sulla situazione economica che riguarda l'Inter e sul futuro del club.

Esiste una cordata italiana interessata all’acquisto dell’Inter?

"Per il momento credo si possa dire di no. La situazione intorno all’Inter è particolare. C’è interesse verso un club con molte potenzialità ma che vive una fase molto complicata per diverse ragioni. L’idea di una guida italiana è affascinate, ma l’impegno finanziario sia per acquisire il club sia per portarlo fuori dalla situazione attuale, soprattutto per il debito, è notevole. Al momento i pochi imprenditori italiani che possono permetterselo non sono interessati".

La mancata qualificazione alla Champions cosa significherebbe?

"Perdere quella fonte di ricavo che ti consente di operare senza acqua alla gola. All'Inter la qualificazione ai gironi, con gli attuali criteri, garantisce 60-70 milioni. Andando avanti ci sono ulteriori premi. Il Real Madrid ha ottenuto lo scorso anno più di 130 milioni, ad esempio. In questa situazione di squilibrio tra costi e ricavi ordinari, quel ricavo aggiuntivo consente di manovrare con minori difficoltà. Mancare l'accesso alla Champions, significherebbe andare in Europa League in cui - se ti va bene - i ricavi possono essere circa un quarto".

Eventuali sacrifici sul mercato?

"Il parametro non è neanche quello del costo del cartellino. I club ormai valutano soprattutto quello che è il risparmio dell'ingaggio e l'effetto positivo di un turnover in cui esce un big con stipendi molto alti ed entra un giocatore a cui puoi dare molto meno. Il concetto di big oggi va molto relativizzato nel calciomercato e non sempre tagliare i costi del lavoro vuol dire indebolire la squadra. Fermo restando che, evidentemente, se sei costretto ad autofinanziare le campagne acquisti, diventa complicato farlo se l'obbligo è per più stagioni. Ti impone di muoverti in un perimetro molto più stretto".