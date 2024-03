L'addio di José Mourinho è stato uno dei momenti più complicati della storia giallorossa di Tiago Pinto. L'ex direttore sportivo della Roma, intervistato da Sky Sport, usa queste parole per spiegare le sensazioni provare nel giorno della separazione con lo Special One: "Quello è stato un giorno molto difficile per tutti. Io sono ancora giovane, non so se i direttori sportivi più anziani gestiscono in modo diverso. Io nel momento in cui si deve licenziare un allenatore sono morto", le parole del portoghese.