La prima stagione al Marsiglia è andata alla grande e adesso per l'ex nerazzurro Alexis Sanchez potrebbero aprirsi le porte di una nuova esperienza. A confermarlo è Javier Ribalta, direttore sportivo dei francesi che lascia aperta ogni porta sul futuro del cileno: "Stiamo aspettando una decisione con il nuovo allenatore. Per lui è importante anche sapere chi arriverà sul mercato - riporta Sport Mediaset -. Vedremo nei prossimi giorni. È vero che ha offerte importanti. Oggi non posso dire se resterà o no, questa è la verità".