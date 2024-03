Il Bayern Monaco non chiude le porte a José Mourinho, il nome più altisonante circolato sui media nelle scorse settimane come erede di Thomas Tuchel dalla prossima stagione. "Se è una possibilità? Naturalmente, stiamo valutando anche gli allenatori attualmente liberi come lui. Non so come sia il suo tedesco", le parole rilasciate a Sport Bild da Max Eberl, neo direttore sportivo dei bavaresi, che ha commentato le indiscrezioni secondo le quali lo Special One, dopo essere stato esonerato dalla Roma, avrebbe cominciato a studiare la lingua teutonica proprio per tenere aperta la possibilità di sbarcare in Bundesliga.