La disfatta in Champions League contro il Maccabi Haifa (e l'eliminazione) e quella in campionato sul campo del Napoli mettono in discussione la posizione di Massimiliano Allegri. Lo assicura La Gazzetta dello Sport , che parla delle ombre di Antonio Conte e Zinedine Zidane sul tecnico della Juventus.

"Tra salutare con due anni d’anticipo il "Conte Max", forte di un contratto fino al 2025 da 7,5 milioni netti più bonus, e ingaggiare un nuovo tecnico da Juventus (da Conte a Zidane: il primo non ha ancora rinnovato con il Tottenham, il secondo è libero) la proprietà dovrebbe mettere in preventivo un investimento tra i 60 e i 90 milioni. Tanti soldi, a maggior ragione in un momento in cui tra le priorità di Exor c’è quella di rimettere a posto i conti del club. Nel mercato, però, di impossibile non c’è nulla", scrive la rosea.