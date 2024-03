Pochi minuti in campo in Inter Legend-Geo 11, in corso di svolgimento a Batumi, per Wesley Sneijder, che accomodandosi in panchina un po' acciaccato ha rilasciato qualche battuta a Inter TV: "Zanetti è sempre il più in forma - ha detto l'ex centrocampista olandese - Se farà i 90'? Anche di più. Il più matto del gruppo? Karagounis, abbiamo festeggiato il suo compleanno ieri".