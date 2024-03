L'ex Inter Joao Cancelo, ora in forza al Barcellona, ha parlato del suo addio al Manchester City e di Pep Guardiola ai microfoni di A Bola. "Guardiola ha detto che sono un cattivo compagno? Sono bugie! Potete chiedere ad Aké o Rico: non ho avuto alcun complesso di superiorità nei loro confronti. Ma se la pensa così...", le parole del portoghese.

"Alcune dichiarazioni pubbliche mi hanno dato fastidio. Il club è stato ingrato nei miei confronti, sono stato un calciatore molto importante per tutto il periodo che ho giocato per loro - ha aggiunto -. Non sono mai venuto meno al mio impegno con la società, con i tifosi dando tutto. Io sono sincero, non mento mai. Il City resta comunque la favorita per vincere la Champions League".