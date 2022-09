Il logo di LeoVegas.News apparirà sui LED a bordocampo e sul maxischermo, e al Suning Training Centre di Appiano Gentile. “Siamo molto soddisfatti di accogliere LeoVegas.News all’interno della famiglia di partner nerazzurri. Proporre contenuti esclusivi e di altissima qualità alla nostra fanbase internazionale è uno dei punti cardine della strategia di crescita per diventare sempre di più una global entertainment company e siamo contenti di aver trovato la stessa attenzione e desiderio di crescita in questo ambito anche in LeoVegas.News. Questa nuova partnership permetterà ai nostri tifosi di essere ancora più parte del mondo Inter", dice Luca Danovaro , Chief Revenue Officer dell'Inter.

Inter e LeoVegas.News hanno annunciato una nuova partnership. Come annunciato attraverso il sito ufficiale nerazzurro, "il magazine dedicato al mondo del calcio e ai suoi protagonisti è il nuovo Infotainment Partner di FC Internazionale Milano per i prossimi tre anni".

“Siamo particolarmente orgogliosi di esser diventati Infotainment Partner di FC Internazionale Milano, uno dei club più famosi e amati a livello internazionale. La nostra partnership poggia sulla condivisione di un approccio culturale al digital entertainment che coinvolga ed emozioni i tifosi nerazzurri e gli amanti del calcio più in generale, che possa raccontare aneddoti, storie e curiosità interessanti per i nostri utenti. Inoltre, attraverso le Inter Legends potremo ripercorrere la grande storia nerazzurra e narrare gli snodi cruciali che l’hanno resa una delle squadre più importanti su scala mondiale. Il nostro obiettivo sarà quello di diffondere ed evidenziare il patrimonio valoriale e sportivo che lega LeoVegas.News all’Inter per appassionare ulteriormente i tifosi del club nerazzurro e accompagnare la squadra in un percorso che speriamo possa essere il più soddisfacente possibile, sotto tutti i punti di vista", dice invece Niklas Lindahl, CMO di LeoVegas.News.

“Per noi questa è una nuova partnership e siamo davvero emozionati di iniziare questa nuova stagione. Abbiamo cercato un brand che avesse dei valori internazionali simili ai nostri e siamo contenti di poterci affiancare a un club con una storia così importante. Uno dei nostri obiettivi è quello di ottimizzare la visibilità del brand LeoVegas.News sfruttando tutte le presenze che avremo allo stadio", aggiunge Paola Maia di LeoVegas.News.