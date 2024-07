Protagonista assoluto dell'Argentina nelle prime tre partite di Copa America, dove ha timbrato ben quattro volte, Lautaro Martinez ha rilasciato un'intervista al quotidiano Olé, cominciando con il raccontare il suo stato d'animo attuale: "Mi sento bene, la verità è che sono molto felice - ha spiegato il Toro -. Soprattutto perché l'Argentina ha vinto ancora, abbiamo fatto nove punti in un girone difficile".

La squadra gioca molto bene, ma a volte fa fatica a segnare.

"Sì, è strano, ma dobbiamo anche analizzare come ci affrontano i nostri avversari. Le tre squadre che abbiamo incrociato hanno schierato una linea difensiva a cinque, quando normalmente giocano a 4. Lo abbiamo detto dall'inizio, tutte le partite saranno così, dovremo essere bravi a leggere le situazioni".

A un certo punto non riuscivi più a segnare in Nazionale, poi tutto è cambiato in Copa America: come te lo spieghi?

"Dipende tutto dal lavoro. Poi ci sono momenti e momenti: quando la palla non vuole entrare, a volte diventa difficile. Quando succede il contrario, ovviamente, sono i momenti più belli. Ma anche quando non segnavo ero tranquillo perché so sempre che do il massimo per questa maglia. Che in ogni allenamento mi impegno per poter stare in squadra, quindi sono contento".

Al Mondiale hai sofferto un infortunio, ora sei al top a livello fisico.

"Sì, è vero. Ero sul punto di operarmi perché la caviglia era in sofferenza, ho preso molti antidolorifici per poter giocare, mi sono infiltrato nelle prime due partite in Qatar. Dovevo riposare, è stato difficile per me giocare. Ma ho stretto i denti, sono riuscito ad arrivare all'ultima partita... Ho giocato anche la finale di Champions League prendendo antinfiammatori, facendo infiltrazioni, cercando di arrivare alla partita nel migliore dei modi. Poi non ho partecipato all'ultima tournée in Indonesia con la Nazionale perché lo staff tecnico mi ha dato un periodo di riposo e ci sono stati 30 o 35 giorni di vacanza dove non ho fatto assolutamente nulla. Periodo che mi ha fatto bene per recuperare".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!