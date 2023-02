Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, analizza così ai microfoni di Inter TV il match perso per 1-0 sul campo del Bologna: "Chiaramente è un ko che non ci soddisfa. Primo tempo insufficiente, meglio nel secondo dove abbiamo preso il predominio nel campo e creato qualcosa. Poi abbiamo preso un gol che non dobbiamo mai prendere. Dobbiamo migliorare in trasferta dove i risultati non ci soddisfano. Non dobbiamo cercare alibi perché le assenze e le partite ravvicinate le hanno tutti".