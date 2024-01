La zampata che ha sbloccato la semifinale di Supercoppa contro la Lazio ha permesso a Marcus Thuram di arrivare in doppia cifra di gol in questa stagione. Quella di Tikus è stata la decima rete nella prima annata nerazzurra, altro segnale della metamorfosi del francese che a Milano si è messo a fare anche il centravanti puro, a chiudere le azioni da classico 9. "Ha scelto lui il suo destino. L’ha scelto con la posizione in campo, l’ha scelto preferendo l’Inter a mille altre opzioni" ricorda La Gazzetta dello Sport, conovvio riferimento alla trattativa sfumata col Milan.

Si tratta dell'ennesimo capolavoro di Inzaghi, reso possibile anche dalla voglia del ragazzo di imparare, come dimostra qualche allenamento più lungo rispetto ai compagni in quel di Appiano e le sedute aggiuntive del primo periodo nerazzurro. La conclusione della rosea è semplice: "è come se un giocatore solo avesse sostituito insieme Dzeko e Lukaku. Lui è riuscito in questa impresa".

