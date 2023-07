Come anticipato ieri e come confermato poco fa (RILEGGI QUI), oggi Onana sarà ad Appiano per l'ultima volta. E per l'Inter si aprirà la questione portiere. Anzi: portieri, al plurale. "Il futuro tra i pali dell’Inter è chiaro da tempo, con una nuova coppia di numeri uno a giocarsi il posto. Yann Sommer, svizzero del Bayern Monaco, sarà il primo portiere a disposizione di Inzaghi: nonostante un piccolo rallentamento negli ultimi giorni dovuto ai problemi fisici di Neuer, portiere titolare del Bayern, i due club lavorano per chiudere il prima possibile l’operazione, possibilmente prima della partenza dell’Inter per la tournée in Asia, prevista il 23 luglio - si legge sulla Gazzetta -. Sommer ha una clausola da 6 milioni ma potrebbe arrivare anche per meno, non appena il Bayern avrà trovato un altro portiere. Intanto Marotta e Ausilio continuano a lavorare su Anatolij Trubin, 21enne dello Shakhtar: affare da 15 milioni, per assicurarsi il futuro".

