Anche il Corriere dello Sport dedica ampio spazio all'infortuno di Marcelo Brozovic in Nazionale: stop di almeno un mese secondo il quotidiano romano e conseguente ira da parte dell'Inter. "Se si trattasse di uno stiramento di primo grado (il “minimo sindacale” dopo una prima analisi fatta ad Appiano della risonanza magnetica), il rientro potrebbe avvenire in 3-4 settimane, diciamo per la gara con la Fiorentina o per quella contro il Viktoria Plzen; se invece la lesione fosse tra il primo e il secondo grado, i tempi si allungherebbero. E poi c'è la variabile Mondiale: con Qatar 2022 alle porte Brozovic accelererà la guarigione come ha fatto altre volte o sarà più prudente per paura di perdere la vetrina negli Emirati?", si domanda il Corsport.