Mario Sconcerti analizza sul Corriere della Sera la situazione delle formazioni di testa della Serie A. "Inzaghi può tentare quello che non può tentare Allegri, provare a rimontare. L’Inter ha capacità tecniche che non vedo chiare nella Juve. I suoi problemi difensivi dipendono dalla condizione di Brozovic e Barella, più dalla concentrazione di Dumfries, che alla fine per metà deve fare il terzino. L’Inter ha ottimi difensori, non più senso concreto del doppio reparto, cioè difesa più centrocampo. Calhanoglu è una buona soluzione ma è una felpa in una sera d’estate fresca. Quando arriva l’inverno vero, serve il vecchio cappotto. Col ritorno di Lukaku e Brozovic, l’Inter può trovare i cinque-sei successi che la rimettano con logica dentro la classifica".