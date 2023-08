Valentino Lazaro è vicino a tornare al Torino. "L’Inter per cederlo a titolo definitivo ha chiesto 4,5 milioni, il Toro ne ha proposti 3 - riporta Tuttosport - Poi i nerazzurri sono scesi a 4 e il Toro è salito a 3,5. Mancano 500 mila euro per l’accordo definitivo che a questo punto sarà trovato nelle prossime ore. I granata debutteranno in campionato lunedì sera, dopodiché (probabilmente il giorno dopo) l’austriaco sarà a Torino per sostenere le visite mediche".