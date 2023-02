Se da un lato l' Inter festeggia la vittoria e il ritorno al gol su azione di Romelu Lukaku , dall'altro c'è la faccia della medaglia della "LuLa" che sorride un po' meno, a titolo personale. Tuttosport registra oggi "l’ennesima serata no in Champions di Lautaro Martinez a San Siro .

Il Toro davanti ai propri tifosi in Europa non segna da ormai 1.218 giorni (ultimo acuto agli atti, nel 2-0 al Borussia Dortmund in data 23 ottobre 2019) e questa astinenza inizia un po’ a mettergli pressione, altrimenti non si spiegherebbe l’errore in avvio di testa nella più grande occasione creata dall’Inter nel primo tempo insieme al colpo di testa di Bastoni respinto miracolosamente da Diogo Costa nel recupero".