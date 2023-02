La vittoria contro il Porto rilancia le speranze di vedere Romelu Lukaku ad alto livello. Come spiega Tuttosport, "il vero obiettivo di Lukaku è quello di tornare il Romelu dell’epoca Conte. Se sta bene non solo sposta gli equilibri in serie A, ma pure in ambito europeo, tanto che Marcano e Pepe, che avevano neutralizzato senza affanno Dzeko, hanno fallito col belga", si legge sul quotidiano.