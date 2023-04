"Solo la finale di Champions, unita ovviamente a un posto fra i primi quattro in Serie A, potrebbe dare una chance al tecnico piacentino, ma anche questo scenario non è scontato - si legge - Inzaghi oggi non rischia il posto, ma la sua panchina potrebbe saltare prima del 30 giugno. L’orizzonte è diventata la doppia sfida di Champions col Benfica (11-19 aprile): in caso di eliminazione, soprattutto se nel frattempo non fossero arrivati sei “vitali” punti in campionato contro Salernitana (venerdì 7) e Monza (sabato 15), allora potrebbe arrivare il clamoroso esonero, con Cristian Chivu, tecnico della Primavera - che non sta vivendo un’annata esaltante, anzi... - pronto al ruolo di traghettatore-motivatore per il finale di stagione".