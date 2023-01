L'Inter spera di ritrovare presto Marcelo Brozovic, bloccato da una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro al riento dal Mondiale. Il croato anche ieri ha lavorato a parte: in casa nerazzurra "si ragiona prudentemente in ottica Supercoppa, ma il suo stop proprio non ci voleva per un’Inter che, per tenere vivo il sogno scudetto non ha altri risultati al di fuori della vittoria". Lo scrive oggi Tuttosport.