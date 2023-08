L'ultimo assalto dell'Arabia Saudita in ordine di tempo riguarda l'Inter. L'Al-Ahli sta pensando a Hakan Calhanoglu come alternativa nel caso in cui dovesse sfumare Verratti dal Paris Saint-Germain. "In casa Inter la partenza dell’ex milanista non viene presa in considerazione.

E anche il diretto interessato non è tentato", riporta oggi Tuttosport, ma il timore generale riguarda settembre ed è più ampio rispetto alla situazione del turco. Il mercato nella Pro Saudi League finirà il 20 settembre, si rischia di perdere giocatori senza avere un paracadute se non tra gli svincolati.