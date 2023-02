Il Corriere dello Sport boccia con un 5 secco in pagella la prestazione di Daniele Orsato in Bologna-Inter 1-0. La colpa più grande dell'arbitro di Schio, secondo i colleghi del quotidiano romano, è non aver assegnato il rigore ai padroni di casa per fallo di mano di Darmian , neanche rivedendo l'episodio al monitor: " Non bene Orsato, il rigore non dato al Bologna (beffa dopo quello che ha avuto contro a Genova settimana scorsa) vede l’internazionale di Schio (a volte troppo schiavo del personaggio che si è creato) due volte colpevole: perché ha valutato (male) quel tocco di mano in campo e perché l’ha snobbato, con spocchia e sufficienza, al monitor", si legge.

Nello specifico, secondo il Corsport, sul tiro di Ferguson "Darmian si oppone scomposto, poco controllo delle braccia, aperte (ben sopra le spalle a figura verticale), non è neanche braccio in appoggio (come invece doveva essere considerato da Irrati e Tanti al VAR quello di Sosa in Samp-Bologna). Rigore da dare in campo, Orsato ha avuto un’altra chance: all’OFR a per valutare l’offside di Dominguez (decisivo come vedremo) Marini correttamente gli fa vedere proprio quel tocco di mano, per valutare l’intera APP".