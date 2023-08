Il blitz a Londra di ieri fa sognare la Roma, vogliosa di completare il colpo Romelu Lukaku. Ieri Big Rom ha avuto una videochiamata con José Mourinho, mentre il Chelsea ha chiesto ai giallorossi le stesse condizioni dello scorso anno con l’Inter per far partire il belga in prestito, ovvero 8 milioni più bonus.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, aggiungendo che la Roma, da parte sua, ha invece ribadito agli inglesi la necessità di partecipare a parte dell’ingaggio da 11 milioni chiesto dal belga (che con il Decreto crescita al lordo vorrebbe dire circa 16). "La Roma ci sta lavorando, di quegli 11 ne vorrebbe pagare 7", si legge.