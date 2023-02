Confronto oggi ad Appiano Gentile tra squadra, dirigenza e staff tecnico. Come ricorda il Corriere dello Sport , non è il primo della stagione: ce ne fu uno simile dopo i ko nel derby e con il Bayern di inizio settembre e poi dopo la sconfitta con la Roma di inizio ottobre. E arrivò una svolta : "Perché il gruppo si riunì nuovamente, tirò veramente fuori tutto quello che non funzionava, vennero cancellate le incomprensioni e modificati certi allenamenti.

Ed ecco la fondamentale vittoria con il Barcellona e poi un importante filotto in campionato - riferisce il quotidiano romano -. Evidentemente, la situazione attuale non è così drammatica come lo scorso ottobre, anzi. Anche se qualche similitudine non manca, come, appunto i risultati alterni – allora però le sconfitte arrivavano negli scontri diretti – e l’eccessivo nervosismo in campo, vedi il litigio tra Barella e Lukaku a Genova e quello tra Onana e Dzeko contro il Porto. L’auspicio, comunque, è che dalla giornata di oggi l’Inter possa trovare gli stimoli, ma anche gli accorgimenti, per sistemare quello che non funziona".