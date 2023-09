Mkhitaryan è la certezza di Inzaghi in vista del derby. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico nerazzurro non intende rinunciare all'armeno che, durante la sosta, è rimasto ad allenarsi ad Appiano Gentile visto che da tempo ha detto addio all'Armenia. "E sono energie preziose, tenuto conto dei 34 anni già compiuti. In campo, però, quell’età non si avverte. Mkhitaryan, infatti, non solo è tra gli interisti che corrono di più, ma sa ancora sprintare, lasciandosi dietro diversi avversari. Quindi il posto da titolare sabato prossimo, non è solo questione di gambe fresche, ma di capacità e lavoro in campo", assicura il quotidiano romano.

Contro una mediana muscolare come quella del Milan, serviranno eccome i guizzi e la tecnica dell'ex romanista. Peraltro finora, nei derby con il Milan, Mkhitaryan ha avuto un percorso netto: "Schierato nell’undici titolare nelle ultime 4 sfide con il Milan, l’Inter ha sempre vinto. C’era anche nel primo, l’unico perso dai nerazzurri, ma solo per la mezz’ora finale. Si trattava solo della sua seconda partita da interista: nessuno si sarebbe aspettato quel tipo di percorso. E chissà che, con un’altra annata da protagonista, l’armeno non ottenga anche il rinnovo del contratto in scadenza a giugno", si domanda il CdS.