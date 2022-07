L'intermediario FIFA Christian Zaccardo, ex difensore, commenta così a Tuttomercatoweb i possibili sviluppi della situazione Dybala: “È un giocatore importantissimo. Utile a tutte le squadre. Poi ci sono dinamiche di salario, certi parametri che non sono accessibili a tutti. Alzerebbe il tasso qualitativo di qualsiasi squadra”.

Inter, Roma o Napoli: dove lo vede?

“Leggo da voi. All’Inter per il modulo non lo vedrei. Ma in Napoli, Roma e Milan per il sistema di gioco lo vedrei bene”.