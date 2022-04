Il gioco di Diego Simeone e del suo Atletico Madrid continua a provocare reazioni indignate nel mondo del calcio. Ad esprimere fortemente il proprio disappunto è ora l'ex stella del Milan Marco van Basten, che dagli studi dell'emittente olandese Ziggo Sport non le ha mandate a dire al Cholo: "Quel modo di giocare è legale, è consentito, ma sono sorpreso che una squadra si difenda con dieci giocatori per tutti i 90', cercando semplicemente di non prendere gol. Se fossi ancora un giocatore direi all'allenatore che io sono un attaccante e, quando recuperiamo palla, bisogna giocare molto velocemente con me perché possa fare qualcosa in attacco. Ma a Manchester erano in dieci tutti dietro!", le parole riportate dal Mundo Deportivo.