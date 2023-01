Andrea Agnelli torna a toccare il tasto Superlega e lo fa durante il documentario di AppleTv+ 'Super League: The War for Football'. "Se le persone si sentono deluse, posso capirlo da un punto di vista personale, ma non da quello istituzionale o aziendale - dice il presidente dimissionario della Juventus -. La mia famiglia direbbe sempre che qualcosa che è ben fatto può essere fatto meglio, ma hai bisogno di visionari nelle posizioni di leadership per capire la posizione del calcio prima che sia troppo tardi. La disaffezione che abbiamo visto dalle giovani generazioni. La quantità di persone che erano a favore di questo, per me è tutto ovvio”, conclude Agnelli.