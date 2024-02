Paolo Stringara, ex giocatore dell'Inter che ha condiviso con Andreas Brehme la stagione 1990-1991, ha ricordato il grande terzino tedesco scomparso nella notte a 63 anni ai microfoni di Tutto Mercato Web: "Ho ricevuto il messaggio stamattina, è stato strano perché me lo ha detto un tifoso per farmi le condoglianze... Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di giocarci insieme. Oltre ad un campione era un ragazzo veramente eccezionale, con un'umiltà disarmante e una simpatia contagiosa. Era semplicemente Brehme, una persona veramente piacevole e sono onorato di averlo conosciuto e di averci giocato insieme".

Stringara ricorda poi un aneddoto: "Ricordo un Bologna-Inter, quando io giocavo in rossoblù. Eravamo al Dall'Ara e al 90' lui sbagliò un cross... Penso fosse il primo errore in 90 minuti e tutto lo stadio lo applaudì come per dire: 'Finalmente hai sbagliato qualcosa...'. Poi io l'ho sempre considerato il miglior terzino sinistro di quell'epoca. La fotografia è l'episodio che tutti ricordano: a 7 minuti dalla fine della finale del Mondiale ha calciato un rigore decisivo col destro, pur essendo di base mancino. Una cosa incredibile... Ho avuto l'onore ed il piacere di giocare con un fenomeno".