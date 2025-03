A margine di un evento organizzato a New Yoek alla presenza di due ambassadors come Marco Materazzi e Andrea Pirlo, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha confermato l'importanza di guardare al mercato d'oltreoceano per il calcio italiano: "Questo è un mercato sul quale contiamo moltissimo, c'è una grande fan base e poi abbiamo nove proprietà americane e una canadese, alla quali peraltro io devo un ringraziamento visto che mi hanno eletto, quindi è normale voler puntare su questa area. Il prodotto è bellissimo e noi non solo siamo la lega con più proprietà americane ma ci sono anche potenziali acquirenti alla finestra, significa quindi che in Italia questi gruppi, che sono molto professionali, credono alla possibilità di guadagno".

La Lega non nasconde di avere come obiettivo portare il campionato all'estero, magari proprio negli Stati Uniti: "Per noi questo progetto è sicuramente un obiettivo bisognerà anche avere il benestare della federazione locale per un evento del genere ma noi ci crediamo e vogliamo essere i primi in Europa a farlo. Succederà? Noi vogliamo provarci, dipenderà dalla nostra bravura a trovare questi accordi. Per noi è una sfida stimolante, pur avendo un calendario molto intasato".