Contro l'Inter, Diego Simeone aveva affermato di avere fiducia nei suoi giocatori. Varrà lo stesso principio anche domani, quando il suo Atletico Madrid sfiderà il Borussia Dortmund nell'andata dei quarti di finale di Champions League? Intervenuto in conferenza stampa, il Cholo devia il focus della questione: "Ripetere le frasi non va bene, bisogna solo dimostrare di avere quello che serve per continuare in questa competizione". La fiducia, quindi, come rivale più difficile? "No, il rivale più difficile è il Borussia, che ha tante buone cose. Non perde in trasferta da quattro mesi, ha un grande contropiede e un grande gioco in area, soprattutto in attacco. Sono la squadra con la maggiore intensità delle otto arrivate ai quarti di finale".

Simeone conta di avere il miglior Antoine Griezmann: "Nell’ultima partita si è infortunato. Ha giocato contro l'Inter, ha fatto una grande fatica per esserci e ha segnato subito il gol del pareggio. Non lo abbiamo schierato titolare contro il Barcellona, ​​è tornato con il Villarreal che già stava meglio. Ha fatto un buon primo tempo, nella ripresa serviva un sostituto diverso. Abbiamo bisogno del miglior Griezmann, senza dubbio”.