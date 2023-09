Il Milan paga ancora il pesante ko nel derby contro l'Inter. Ne è sicuro l'ex rossonero Serginho, raggiunto da Sky Sport per analizzare il momento della squadra di Pioli: "Sappiamo tutti che il derby è una gara importantissima, conta tanto. Il Milan si porta ancora dietro il peso di averlo perso. La vittoria contro l'Hellas Verona? Ho visto quella partita e ho notato che la squadra è molto giovane e anche che tanti giocatori sono appena arrivati. Penso che Pioli stia ancora studiando il modo migliore per sfruttarli, ma durante il campionato troverà i giocatori giusti in ogni ruolo. Adesso è un momento un po' confuso".